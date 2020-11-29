بدء مشروع تأهيل العمالة في مجال الطاقات المتجددة بمصراتة

جانب من حضور الإعلان عن بدء مشروع تأهيل الشباب للعمل في مجال الطاقات المتجددة بمصراتة. (بلدية مصراتة)

قالت بلدية مصراتة إن أحد فنادق المدينة شهد أمس السبت الإعلان عن بدء مشروع التدريب والتأهيل لسوق العمل في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق.

كما حضر الإعلان عن المشروع أعضاء المجلس البلدي مصراتة، والمجلس البلدي زليتن ورئيس جامعة مصراتة وموظفون من الأكاديمية الليبية مصراتة، ومركز المعلومات والتوثيق، حسب بيان للبلدية نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».



وأشارت إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي ستقام بتنظيم من مركز الطاقات المتجددة بجامعة مصراتة، وبرعاية منظمة «سنابل ليبيا» للتنمية بالتعاون مع بلديتي مصراتة وزليتن، وجامعة مصراتة، وكلية التقنية الصناعية.



ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى من البرنامج التدريبي ببلدية مصراتة، على أن تشهد بلدية زليتن انعقاد النسخة الثانية.

وفي نهاية أغسطس، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، معتبرا أن الغرض من هذا القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.