«مكافحة الأمراض» يدرس إجراء مسح عن تأثير «كورونا» على فئات بالمجتمع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 01:06 صباحا
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار ، 17 نوفمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

بحث مسؤولو المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع مندوبي وزارت الشؤون الاجتماعية والتعليم والداخلية والعدل وهيئة الأوقاف وشؤون الذكاة ودار رعاية الشباب تنفيذ دراسة المسح الخاص بتأثير جائحة فيروس «كورونا المستجد» على بعض فئات المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الخميس، بقاعة الاجتماعات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وحضر مدير ورؤساء أقسام إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز، ونائبة رئيس مكتب تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حسب بيان منشور على صفحة المركز، الأحد.

- «مكافحة الأمراض»: توقف صدور بيان «كورونا» ليوم الجمعة من كل أسبوع

وشهد الاجتماع تقديم عرض صوئي لمقترح المسح والاستبيانات المقترحة للنقاش من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إضافة إلى مناقشة مقترح خطة عمل تنفيذ المسح من حيثُ مكان وزمن ومدة التنفيذ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية توضح أسباب إعادة حاملة الطائرات «نيميتز» إلى الخليج.. وتنفي ...
دولى
بعثة «النصر» تصل الجزائر في طائرة خاصة لملاقاة «شباب بلوزداد»
رياضة محلية
آبي أحمد يعلن «دخول» الجيش الإثيوبي عاصمة إقليم تيغراي
دولى
الغلاف الجوي للأرض كان سميًّا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر
اقتصاد
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مناعة تلقائية لدى بعض الأشخاص ضد «كورونا»