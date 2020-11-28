«مكافحة الأمراض»: توقف صدور بيان «كورونا» ليوم الجمعة من كل أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 07:28 مساء
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، توقف صدور البيان الرسمي الخاص بحالات فيروس «كورونا المستجد» ليوم الجمعة من كل أسبوع.

وأوضح المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيكون مخصصا لتعقيم ومعايرة الأجهزة في أغلب مختبرات صحة المجتمع التابعة للمركز والمختبرات المساندة لها في التشخيص المعملي لفيروس «كورونا المستجد».

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وحتى الخميس، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا 81 ألفا و273 حالة، بينها 27 ألفا و821 حالة نشطة، و52 ألفا و299 حالة شفاء، فيما توفي 1153 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في البلاد لأول مرة مارس الماضي.

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