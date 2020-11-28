اتفاق على تشجيع المبادلات التجارية بين غرفتي التجارة الليبية والمغربية

رئيس اتحاد غرف التجارة الليبية، محمد الرعيض. (أرشيفية: بوابة الوسط)

اتفق رئيسا الغرفتين الليبية والمغربية للتجارة والصناعة على تشجيع المبادرات الهادفة إلى تنمية المبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لرجال المال والأعمال بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض مع رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة عمر مورو، الجمعة بمدينة طنجة المغربية، إذ جرى الاتفاق على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية خاصة بعد اختراق في الملف الليبي عرفه الاجتماع التشاوري لمجلس النواب.

وحسب بيان صادر عن الغرفة المغربية، فقد استعجلت «إعادة بناء العلاقات الاقتصادية المتينة والعريقة التي تجمع بين البلدين وخلق بنيات تواصل حديثة وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تنمية المبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين».

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وأكد الرعيض، في تصريح صحفي له حاجة ليبيا إلى «الخبرات المغربية ولكثير من الجهد والعمل لإعادة البناء، والمغرب يتوفر على المؤهلات البشرية للمساهمة في تطوير ليبيا» وفق تعبيره. بدوره أشار المسؤول المغربي إلى «مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين في ظل وجود فرص عديدة للتعاون سواء بالمغرب أو بليبيا».

واتفق الطرفان على توقيع اتفاق للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة-تطوان-الحسيمة المغربية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة لمصراتة، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الغرفتين، والتي من شأنها أن تشكل لبنة أساسية لعقد توأمة بين المدينتين.