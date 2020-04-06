الغرفة التجارية: نستعد لافتتاح خط بحري لنقل البضائع بين ليبيا ومصر

رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، إبراهيم الجراري. (الوسط)

أعلنت الغرفة الليبية - المصرية المشتركة للتجارة والصناعة أن الاستعدادات جارية لفتح خط بحري لنقل البضائع بين ليبيا ومصر.

وقال رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، إبراهيم الجراري، لـ«بوابة الوسط» الاثنين إن «هذا الخط سيكون منتظم الحركة بين ميناء دمياط المصري وميناءي طبرق وبنغازي، حيث يسهل حركة دخول البضائع الي البلاد دون الحاجة لازدحامها بمنفذ امساعد البري».

ولفت الجراري إلى أن «الخط سيعمل على نقل البضائع المختلفة من سلع غذائية وخضراوات ومواد تنظيف، وذلك بالتنسيق مع رؤوس الأموال والتجار بالمدينة بغية الحفاظ على توفير قوت المواطن».

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ووعد رئيس الغرفة الليبية - المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، إبراهيم الجراري بـ«توفير السلع الأساسية وغير الأساسية لشهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الحكومة ورجال الأعمال والمصرف المركزي».