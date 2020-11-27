رئيس النيجر يأمل توصل الأطراف الليبية لـ«حل قريب»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 07:55 مساء
رئيس النيجر محمد يوسفو ووزير الخارجية المفوض محمد سيالة في العاصمة نيامي الجمعة. (وزارة الخارجية)

أعرب رئيس النيجر محمد يوسفو  عن «الأمل في توصل الأطراف الليبية لحل قريب من أجل استقرار البلاد وتنميتها التي تعد استقرارا للمنطقة بأسرها».

جاء ذلك خلال استقبال يوسفو بالعاصمة نيامي، الجمعة، وزير الخارحية المفوض محمد الطاهر سيالة على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسباني في دورتها السابعة والأربعين، وفق بيان صادر عن إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية.

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وحسب البيان «أحاط سيالة رئيس النيجر بالأوضاع الراهنة في ليبيا والعملية السياسية الجارية في تونس تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا» كما أطلع وزير الخارجية المفوض، يوسفو على الخطوات المتبعة لالتئام مجلس النواب الليبي في جلسة صحيحة النصاب تعقد داخل الأراضي الليبية.

حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الإسلامية الصديق السنوسي والقائم بأعمال السفارة الليبية بالنيجر جمال الغالي.

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