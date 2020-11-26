باشاغا يقترح شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتأمين حدود ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 11:56 مساء
باشاغا خلال ندوة حول (شراكة جديدة للهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ما بعد الجائحة). (وزارة الداخلية)

حث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم لوجستي كي تتمكن السلطات  من السيطرة على ظاهرة الهجرة الشرعية، مقترحا إطلاق شراكة بين طرابلس وبروكسل لتأمين حدود ليبيا.

وجاء حديث باشاغا، في مداخلة  الخميس خلال ندوة حول (شراكة جديدة للهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط  ​​ما بعد الجائحة)، في إطار أعمال منتدى حوارات المتوسط الايطالي الذي ينعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب وباء كوفيد-19، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

اقرأ ايضا: باشاغا يؤكد مبدأ المصالحة وتطوير العمل الأمني

ونوه وزير الداخلية إلى أن «لدى ليبيا قدرات محدودة» للسيطرة على تدفقات الهجرة العابرة الى دول جنوب المتوسط الأوروبية. وقال: «نحن بحاجة إلى مزيد من المساعدة.، وإذا كنا نمتلك أدوات مراقبة إلكترونية» للحدود «لتمكنا من السيطرة على الهجرة غير الشرعية». وأردف «طلبنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتأمين حدودنا والبدء إذا أمكن، بمنطقة معينة».

وتناولت الندوة التي تم إقامتها عن بعد نظرا للظروف الصحة العامة مناقشة الشراكة الجديدة لموضوع الهجرة غير الشرعية بعد وباء كورونا بدول حوض البحر الأبيض المتوسط. وشارك في هذه الندوة وزراء من دول البحر الأبيض المتوسط، ومدراء المنظمات الدولية المعنية، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية  يولفا جوهانسون، ووزير الخارجية المالطي إيفارست بارتولوو، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيد أنطونيو فيتورينو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
بلاتيني عن رحيل مارادونا: كان الملك الطفل.. وكل من حوله استغله
رياضة عالمية
حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا
ليبيا
السجن مدى الحياة لـ27 متهما في محاولة الانقلاب في تركيا
دولى
وليامز لملتقى الحوار الليبي: حل يضمن «السرية» و«الشفافية» لآليات اختيار السلطة ...
ليبيا
النجار: الوضع الوبائي يتفاقم وقد نلجأ للإغلاق العام
ليبيا
بالأسماء.. «فيفا» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2020
رياضة عالمية
«تايم» الأميركية ترصد الدول الرابحة والخاسرة من فوز بايدن
دولى
ترامب يدعو أنصاره إلى «قلب» نتيجة الانتخابات الرئاسية
دولى
«ارقد في سلام أيها الأسطورة».. أندية العالم تودع مارادونا برسائل مؤثرة
رياضة عالمية
ميسي عن مارادونا: دييغو لا يموت.. يرحل عن عالمنا لكنه باقٍ معنا
رياضة عالمية
بيليه ناعيا مارادونا: أتمنى أن نلعب كرة القدم معا في السماء
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب عملية زراعة قلب في العالم