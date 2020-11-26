في لقاء مع نشطاء وإعلاميين.. باشاغا يؤكد مبدأ المصالحة وتطوير العمل الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 04:52 مساء
اللقاء التشاوري لباشاغا مع إعلاميين وصحفيين ونشاط وضباط الشرطة. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)

أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مبدأ المصالحة بين الليبيين، وتطوير العمل الأمني للوزارة على كافة المستويات، وذلك خلال لقاء تشاوري عقد صباح اليوم الخميس.

وحضر اللقاء، الذي عُـقد بقاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والضباط بالوزارة, وعدد من نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين وصحفيين.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء استعرض عددًا من المواضيع الأمنية والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة والأمن في تأدية مهامهم وإيجاد الحلول لها, كما تناول الإنجازات التي قامت بها وزارة الداخلية, رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد المفوض بوزارة الداخلية، خلال اللقاء، على «مبدأ المصالحة بين جميع أبناء الوطن الواحد», مشددًا على ضرورة «تكاتف الجهود من أجل العمل على توحيد الدولة ومؤسساتها لكي نحمي هويتنا وثقافتنا».

وثمن باشاغا كافة الجهود التي يبذلها رجال الشرطة وذلك «نظير دورهم الكبير لضبط الأمن في طرابلس أثناء العدوان عليها»، مؤكدًا اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان، حيث قامت بإنشاء مكتب خاص بحقوق الإنسان ومكتب خاص بشؤون المرأة ومكتب لحماية الطفل والأسرة.

كما أكد باشاغا أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب العناصر الأمنية من خلال التدريب التخصصي وبإشراف الإدارة العامة للتدريب للرفع من كفاءة منتسبي الوزارة في العمل الأمني، مشددًا على ضرورة «تطوير المناهج التعليمية بكلية ضباط الشرطة لمواكبة التطور الأمني الحاصل بالعالم».

ونوه باشاغا إلى أنه «خلال المدة المقبلة سيتم تفعيل الثانويات التدريبية للشرطة وثانوية الشرطة النسائية»، مضيفًا أن الوزارة «تعمل على إحياء مشروع تركيب معامل متطورة لتحديد البصمة لضبط الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة, وتركيب منظومة متطورة للتعرف على الوجوه البيرومترية لتطوير مستوى العمل الأمني بالوزارة».

وأشار المفوض بوزارة الداخلية إلى أنه «سيتم تأمين شحنات الوقود المتجهة للجنوب الليبي من قبل مديريات الأمن، شريطة أن يتم التفريغ بالمحطات مباشرة وليس بالمستودعات لضمان وصوله للمواطن».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللقاء تخلله عرض لإنجازات الأجهزة الأمنية والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة, وفتح باب النقاش للحاضرين لتبادل الآراء والاستماع للمشاكل التي تواجه منتسبي الوزارة ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين.

اللقاء التشاوري لباشاغا مع إعلاميين وصحفيين ونشاط وضباط الشرطة. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اللقاء التشاوري لباشاغا مع إعلاميين وصحفيين ونشاط وضباط الشرطة. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اللقاء التشاوري لباشاغا مع إعلاميين وصحفيين ونشاط وضباط الشرطة. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اللقاء التشاوري لباشاغا مع إعلاميين وصحفيين ونشاط وضباط الشرطة. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اللقاء التشاوري لباشاغا مع إعلاميين وصحفيين ونشاط وضباط الشرطة. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
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