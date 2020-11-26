الشركة العامة للكهرباء تبحث عوائق تنفيذ محطة طبرق الغازية

اجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مع مسؤولي بلدية طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

بحث وفد من الشركة العامة للكهرباء في طرابلس مع المسؤولين في بلدية طبرق خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، بفندق دار السلام، عوائق تنفيذ محطة كهرباء طبرق الغازية المراد إقامتها في المنطقة.

وترأس وفد الشركة العامة للكهرباء المدير التنفيذي للشركة، إبراهيم الفلاح، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية وعدد من أعضاء المجلس التسييري ومسؤولي القاع في البلدية.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة مشاكل الكهرباء في طبرق خاصة وبرقة عامة وناقش خلاله الحاضرون العوائق التي تقف وراء عدم التعجيل لإنشاء محطة الكهرباء الغازية بطاقة إنتاجية 740 ميغا وات.

وأضاف أن المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، أثنى على دور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، في الحصول على قطعة الأرض المراد بناء المحطة عليها وتوفير المناخ المناسب للعمل من قبل شركة «ميتكا» اليونانية المنفذة للمشروع.

وذكر المكتب الإعلامي أن الفلاح أكد خلال الاجتماع أن مدة التنفيذ لكامل للمشروع هي 15 شهرًا، مشيرا إلى أن الوحدة الأولى للمحطة ستكون جاهزة خلال 6 أشهر من تاريخ تنفيذ المشروع.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن إنشاء هذه المحطة سيساهم في حل مشكلة انقطاع الكهرباء وستوفر الكثير من المال العام الذي يتم صرفه في شراء الطاقة الكهربائية من خارج ليبيا وخاصة مصر.

وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب عن طبرق، صالح هاشم وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور امداوي ومدير شركة الكهرباء في طبرق والشرطة الكهربائية وعدد من المهندسين والفنيين.

اجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مع مسؤولي بلدية طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مع مسؤولي بلدية طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مع مسؤولي بلدية طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مع مسؤولي بلدية طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)