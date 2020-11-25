معيتيق والسفير الألماني يتفقان على استمرار التنسيق لتفعيل مشروعات الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 06:50 مساء
لقاء معيتيق والسفير الألماني في طرابلس. الأربعاء 25 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

اتفق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، على استمرار التنسيق لتفعيل المشروعات الخاصة بقطاع الطاقة، وتسهيل عودة الشركات الألمانية لاستكمال مشروعاتها المتعاقد عليها في ليبيا.

جاء الاتفاق خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء معيتيق والسفير الألماني تركز حول آخر مستجدات الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما مشروعات تطوير محطات الكهرباء.

لقاء معيتيق والسفير الألماني في طرابلس. الأربعاء 25 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
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