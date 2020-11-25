تشغيل محطة السرير الكهربائية بغاز «الفارغ» بعد 11 عاما من الاعتماد على «النافتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 11:40 صباحا
عمال بمحطة السرير الكهربائية. (الإنترنت)

بدأت محطة «السرير» الغازية لتوليد الكهرباء، أمس الأربعاء، التشغيل بالغاز الطبيعي لأول مرة بعد 11 عامًا من تشغيلها بـ«النافتا».

ومنذ دخولها الخدمة العام 2010، كان من المفترض أن تشتغل محطة «السرير» بالغاز، لكن عدم توافر الغاز بالصورة المطلوبة، وتوقف أعمال استكمال خط الغاز الواصل للمحطة حالا دون ذلك.

وإعلان تشغيل المحطة بالغاز جاء بعد استكمال خط الغاز، وتطوير حقل «الفارغ»، ما رفع إنتاجه من الغاز الطبيعي من 70 مليونًا إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميًّا ليصل الغاز إلى المحطة للمرة الأولى.

- شركة الواحة: تشغيل المرحلة الأولى من حقل «الفارغ» للغاز خلال 10 أيام والثانية قريبا

وسبق أن أعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط، منتصف نوفمبر، أن الشركة ستتمكن في مدة أقصاها عشرة أيام من تشغيل المرحلة الأولى من حقل «الفارغ» للغاز، متوقعًا تشغيل المرحلة الثانية من الحقل قريبًا.

وقال المصدر وقتها إن هذه الأعمال ستعمل على «تدعيم محطات الكهرباء بالشرق وكذلك محطة السرير الكهربائية، وتخفيض اعتمادها على المحروقات باهظة الثمن، ورفع المعاناة عن المناطق التي تتغذى بالكهرباء من المحطة، إلى جانب دفع مستقبل الصناعة في ليبيا والتحول إلى التنمية الصناعية».

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