مؤسسة النفط تدعم بلدية زوارة بـ500 مسحة «كورونا» و5 أجهزة قياس نبض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 08:20 صباحا
مدينة زوارة. (أرشيفية: الإنترنت)

دعمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بلدية زوارة بـ500 مسحة لفيروس «كورونا»، وخمسة أجهزة لقياس النبض.

وقالت البلدية في بيان، الثلاثاء، إنها تسلمت المسحات وأجهزة الضغط، وقامت بتسليمها إلى مركز العزل بالبلدية، فيما سيتم تسلم جهاز الكمبيوتر المشغل لجهاز «PCR» الذي تم تسلمه المدة الماضية، وتوفير جهازي تنفس صناعي «ICU Ventilators» من المؤسسة الوطنية للنفط أيضا.

بدء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي فيروس «كورونا» في زوارة

ولفت البيان إلى أن المجلس البلدي لبلدية زوارة تسلم خلال الأيام القليلة الماضية، جهاز «PCR» والمشغلات و10000 عينة اختبار من المؤسسة الوطنية للنفط، وتم تسليمه لجهاز الطب العسكري زوارة، لتركيبه بمقر العزل بالبلدية.

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