عماري زايد يتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمنطقتين الجنوبية والوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 02:35 مساء
عماري زايد يتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، 24 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

عقد وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمراقبي التعليم بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بقاعة اجتماعات الوزارة، إلى عديد الملفات والمواضيع، منها الاستعداد للعام الدراسي المقبل، إلى جانب مناقشة سير امتحانات الشهادة الثانوية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

- بالصور: انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية بمدارس «تعليم الوفاق»

وشدد الوزير على ضرورة «توفير المناخ الملائم لإقامة الامتحانات وتوفير كل المستلزمات الوقائية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تساعد على حماية أبنائنا ولجان المراقبة». واستعرض الوزير آخر المستجدات فيما يتعلق بالمستحقات المالية، من مرتبات المنتسبين الجدد، وعلاوة الحصة والتسويات المختلفة.

يشار إلى أن عماري زايد عقد الأسبوع الماضي، اجتماعات مع مراقبي التعليم بالجبل الغربي، إضافة إلى منطقة طرابلس الكبرى والساحل الغربي، وباطن الجبل.

عماري زايد يتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، 24 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
عماري زايد يتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، 24 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
عماري زايد يتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، 24 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
عماري زايد يتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، 24 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
عماري زايد يتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، 24 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
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