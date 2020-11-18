بالصور: انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية بمدارس «تعليم الوفاق»

طلاب الثانوية في اليوم الأخير من الامتحانات، 18 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

انتهت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، بعد نحو ثلاثة أسابيع من خوض غمار الامتحانات.

ونشرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، مشاهد ومتابعات من اليوم الأخير للامتحانات في عدد من المدارس، كان منها مقر إحدى اللجان الامتحانية رقدالين التابعة للجنة المركزية صبراتة.

كما نشرت صورا لليوم الأخير من متابعة لزيارة تفقدية قام بها عضو اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية، سالم مفتاح محمد، استهدفت مقار لجنة كلية الموارد الطبيعية بئر الغنم التابعة للجنة المركزية الزاوية.

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وشملت المتابعات اليوم الأخير من إحدى اللجان الامتحانية عين زارة التابعة للجنة المركزية طرابلس الكبرى، وإحدى اللجان الامتحانية التابعة للجنة المركزية غريان.

فيما نشرت جامعة مصراتة «صورة عفوية» لطلاّب الشهادة الثانوية بالبلدية تعبيرًا عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات.

وتواصلت امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019-2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، على مدى ثلاثة أسابيع بدءا من أول نوفمبر الحالي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفًا و464 طالبًا، موزعين على 54 ألفًا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفًا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبًا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

طلاب الثانوية في اليوم الأخيرة من الامتحانات, 18 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

طلاب الثانوية في اليوم الأخيرة من الامتحانات, 18 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

طلاب الثانوية في اليوم الأخيرة من الامتحانات, 18 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)