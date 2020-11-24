البعثة الأممية ترحب بانعقاد الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي في المغرب

لقاء تمهيدي للنواب الليبيين قبل انطلاق اجتماعهم التشاوري في طنجة. الأحد 22 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي الذي تستضيفة مدينة طنجة المغربية.



واعتبرت البعثة، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحب بها».

- بمشاركة أكثر من 100 نائب.. اجتماع تشاوري لأعضاء مجلس النواب في طنجة



وجددت دعمها لوحدة مجلس النواب، وعبرت عن أملها بأن «يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021».



وبدأ، أمس الإثنين، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة بمشاركة أكثر من 100 نائب من شرق وغرب وجنوب ليبيا، على ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مشيرة إلى أن الاجتماع يستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.