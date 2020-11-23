لجنة الإدارة الجديدة بشركة الخليج العربي للنفط تتسلم مهامها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 05:09 مساء
الرئيس الجديد والسابق لشركة الخليج العربي أثناء تسليم واستلام المهام. الاثنين 23 نوفمبر 2021. (شركة الخليج العربي للنفط)

شهد مقر شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، اليوم الإثنين، إجراءات التسليم والاستلام بين لجنة الإدارة السابقة للشركة ولجنة الإدارة الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (97) لسنة 2020 بصفتها الجمعية العمومية للشركة.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إجراءات التسليم والاستلام تمت بين رئيس لجنة الإدارة السابقة محمد بالقاسم بن شتوان، ورئيس لجنة الإدارة الجديدة فضل الله عيسى احتيتة، بحضور كامل أعضاء اللجنتين والمكلفين حضور وإتمام إجراءات التسليم والاستلام كل من: مسعود سليمان موسى ومحمد سعيد الشاعري وناجي محمد أبو خمادة.

وأكدت الشركة أن إجراءات التسليم والاستلام بين لجنتي الإدارة الجديدة والسابقة «تمت في جو ودي رائع يجسد كل معاني الصدق والوفاء والانتماء».

وأُلقيت بالمناسبة كلمات تشيد بدور رئيس لجنة الإدارة السابق محمد بالقاسم بن شتوان ولجنة الإدارة السابقة بالشركة في سبيل تحقيق مستهدفاتها وتطوير أدائها، وكذلك دورها في المشاركة والمساهمة التي قدمتها لدعم مدينة بنغازي والمدن والمناطق المجاورة لعملياتها النفطية بمختلف ربوع البلاد.

كما أثنى المتحدثون على جهود لجنة الإدارة السابقة خلال تقلدها مهامها، وتمنى الحاضرون التوفيق والنجاح للجنة الإدارة الجديدة في أداء مهامها المكلفة بها لتسيير أعمال الشركة.

اجتماع لجنة الإدارة الجديدة والسابقة لشركة الخليج العربي أثناء تسليم واستلام المهام. الاثنين 23 نوفمبر 2021. (شركة الخليج العربي للنفط)
اجتماع لجنة الإدارة الجديدة والسابقة لشركة الخليج العربي أثناء تسليم واستلام المهام. الاثنين 23 نوفمبر 2021. (شركة الخليج العربي للنفط)
اجتماع لجنة الإدارة الجديدة والسابقة لشركة الخليج العربي أثناء تسليم واستلام المهام. الاثنين 23 نوفمبر 2021. (شركة الخليج العربي للنفط)
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