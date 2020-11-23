نشرة رصد «كورونا»: طرابلس تتصدر حالات الإصابة والشفاء تليها مصراتة والزاوية وزليتن

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)

سجلت طرابلس 299 إصابة بفيروس «كورونا»، أمس الأحد، بما يمثل نحو 50% من مجمل الإصابات في عموم ليبيا، الذي بلغ 650 حالة، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.

وأعلن المركز في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تسجيل 650 إصابة بالفيروس أمس، و678 حالة شفاء و13 وفاة، منها خمسة في مصراتة واثنتان في أجدابيا.

وتسلم المركز 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.

وتوزعت الحالات على عموم ليبيا لتسجل طرابلس 239 حالة جديدة، و60 مخالطة، فيما سجلت رقدالين حالتين جديدتين، وزليتن 17 حالة جديدة، و27 مخالطة، والجفرة حالتين جديدتين، والخمس تسع حالات جديدة، والعجيلات خمس حالات جديدة، وزوارة أربع حالات جديدة وثماني لمخالطين.

وفي الزاوية المركز تم تسجيل 56 حالة جديدة وعشر حالات مخالطة، وفي أجدابيا ثلاث حالات جديدة ومثلها لمخالطين، والزاوية الغرب خمس حالات جديدة وست مخالطة، والسبيعة حالة واحدة جديدة، بينما الرحيبات سجلت ست حالات جديدة وحالة مخالطة، وزلطن ثلاث حالات جديدة، والعامرية ست حالات جديدة، والزاوية الجنوب حالة جديدة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 650 إصابة بفيروس «كورونا» و13 حالة وفاة

وسجلت القرة بوللي 21 حالة جديدة، وقصر الأخيار 21 حالة جديدة، والمنشية الجميل حالة جديدة، والجفارة حالتين جديدتين، وتازربو حالة مخالطة، وصرمان أربع حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والسواني بن آدم حالتين جديدتين، وقصر بن غشير تسع حالات جديدة، وسبها 14 حالة جديدة، وثلاث مخالطة، والشاطئ 16 حالة جديدة، وبنت بيه حالتين جديدتين.

وفي الغريفة تم تسجيل ثلاث حالات جديدة وحالتين مخالطتين، ومرزق ثلاث حالات جديدة، وغات حالة جديدة، والبوانيس حالتين جديدتين، وجنزور تسع حالات جديدة، بينما سجلت ترهونة حالة جديدة، ومصراتة 45 حالة مخالطة، والكفرة حالة جديدة، والزهراء 11 حالة جديدة.

وعن تفاصيل الـ678 حالة شفاء، سجلت طرابلس 477 حالة، وحالة واحدة في كل من الزاوية الجنوب وباطن الجبل، وحالتين في أجدابيا، و17 حالة في سبها وتسع حالات في درج، و78 حالة في مصراتة، و18 حالة في صرمان، وثماني حالات في القرة بوللي، و40 حالة في الزاوية المركز، و17 حالة في زلطن، وعشر حالات في زوارة.

بينما أظهرت الـ13 حالة وفاة تسجيل حالة واحدة في كل من الزاوية الجنوب، والزاوية الغرب ومسلاتة وصرمان، والقرة بوللي، وزوارة، فيما تم تسجيل حالتين في أجدابيا، وخمس حالات في مصراتة.

وببيان اليوم، يرتفع إجمالى الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور المرض في البلاد إلى 78 ألفا و473 حالة، منها 27 ألفا و779 حالة نشطة، بينما تعافى 49 ألفا و592 حالة، ووصلت الوفيات إلى 1102 حالة.