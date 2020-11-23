ميناء بنغازي البحري يشارك في ورشة عمل عن «الاقتصاد الأزرق»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 11:24 صباحا
ورشة عمل عن «الاقتصاد الأزرق» بمدينة نيروبي الكينية, (ميناء بنغازي البحري)

شاركت إدارة ميناء بنغازي البحري في ورشة عمل عن «الاقتصاد الأزرق» بمدينة نيروبي الكينية، الخميس الماضي مع مشاركين من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وقال الناطق باسم ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، إن مشاركة إدارة ميناء بنغازي البحري تركزت على دور السلطة البحرية في ليبيا المتمثلة في مصلحة الموانئ والنقل البحري وعلى التشريعات البحرية والتشريعات التي تحافظ علي البيئة البحرية، وتعتبر القاعدة الأساسية لنجاح الاستثمار في «الاقتصاد الأزرق» (الاقتصاد البحري)، حسب بيان صادر عن إدارة الميناء اليوم الإثنين.

وأضاف الشهيبي أن الاقتصاد المستدام للبحار والمحيطات يشكل فرصة حقيقية أمام بلدان العالم لحماية التنوع البيولوجي فيها والمحافظة على أمنها الغذائي والمناخي وتنوع مصادر الدخل لديها، مشيرا إلى أنه بدأ يأخذ مكانه ضمن الاقتصاد العالمي، لأهميته في المساهمة في معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة.

وطالب بضرورة عقد مؤتمرات وورش عمل عن «الاقتصاد الأزرق» من قبل المهتمين بهذا المجال في ليبيا، وتكون هناك دراسات مع اهتمام الدولة بالاقتصاد الأزرق لما له من عوائد إيجابية للموارد البشرية وموارد اقتصادية، منوها بأن نقص الكوادر البشرية في قطاعات النقل البحري والثروة البحرية من أبرز التحديات أمام تحقيق تلك الأهداف.
ودعا إلى ضرورة تخصيص اعتمادات ودعم مالي من أجل الاستثمار في العنصر البشري وإعداد جيل قادر على الابتكار وتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق بفاعلية وكفاءة. يشار إلى أن ورشة العمل نظمها مكتب الاتحاد الأفريقي المشترك بين أفريقيا للثروة البحرية الحيوانية «AU-IBAR» بدعم من النرويج.

ورشة عمل عن «الاقتصاد الأزرق» بمدينة نيروبي الكينية, (ميناء بنغازي البحري)
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