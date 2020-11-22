«الصحة العالمية» تعد بالمساهمة في حلحلة مشاكل القطاع الصحي بطبرق

اجتماع المجلس التسييري طبرق مع وفد منظمة الصحة العالمية. (المجلس البلدي طبرق)

وعدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، بالمساهمة في حلحلة المشاكل التي يعانيها القطاع الصحي في بلدية طبرق شرق البلاد، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية

جاء ذلك خلال اجتماع هوف ووفد رفيع المستوى من المنظمة مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، بمقر ديوان البلدية، خلال زيارتها الأولى للمدينة التي وصلتها، اليوم الأحد.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فقد كان في استقبال ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا والوفد المرافق لها، رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس التسييري، منصور امداوي وهاشم أمصادف ومندوب المنظمة في المنطقة الشرقية الدكتور أحمد العليقي ومدير إدارة الموارد البشرية، مودة بدر.

وأضاف المكتب الإعلامي أن بوالخطابية أثنى خلال الاجتماع على دور منظمة الصحة العالمية في مدينة طبرق وبالأخص أثناء جائحة كورونا ودعمها لقطاع الصحة في البلدية بالأدوية والمعدات الطبية.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن اجتماع المجلس التسييري ووفد منظمة الصحة العالمية تخلله تقديم عرض مرئي عن بلدية طبرق والمشاكل التي تعترض قطاع الصحة واحتياجات القطاع للدعم من منظمة الصحة العالمية بشكل مستمر.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزبيت هوف للمسؤولين ببلدية طبرق أن المنظمة ستساهم في حل المشاكل الصحية التي تعترض نقص المياه بالمدينة ومحاربة التلوث بحوض الميناء بطبرق.

اجتماع المجلس التسييري طبرق مع وفد منظمة الصحة العالمية. (المجلس البلدي طبرق)

اجتماع المجلس التسييري طبرق مع وفد منظمة الصحة العالمية. (المجلس البلدي طبرق)