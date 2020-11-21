تسجيل حالة وفاة جراء «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 11:57 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (الإنترنت).

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، السبت، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم ثلاث عينات للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية عينتين وإيجابية عينة واحدة لمتوفي.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 302 حالة بينها خمس حالات نشطة، و255 حالة شفاء، فيما توفي 42 شخصا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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