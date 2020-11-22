مبادرة «ساند» تدعم الكوادر الطبية ببرج الأمل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 02:02 صباحا
مبادرة «ساند» تدعم الكوادر الطبية ببرج الأمل في بنغازي، 22 نوفمبر 2020. (مركز بنغازي الطبي)

زار القائمون على مبادرة «ساند»، اليوم السبت، برج الأمل في مركز بنغازي الطبي، بهدف تقديم الدعم النفسي للكوادر الطبية والمساعدة بالبرج.

و«ساند» مبادرة مختصة بتقديم الدعم النفسي للكوادر الطبية والمساعدة، وأطلقت تحت إشراف المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي، وبدعم مؤسسة تنمية 360 وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية للهجرة، ومكتب الهلال الأحمر فرع بنغازي، حسب بيان منشور على صفحة مركز بنغازي الطبي بموقع «فيسبوك».

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ونظم فريق المبادرة خلال الزيارة، فعالية تضمنت عرض فيديو مرئي عن مبادئ الإسعاف النفسي الأولي، إضافة إلى «لوحة تُعبر عن قصة الأمل وتحمل تعبيرات لما يقدمه أبطال الجيش الأبيض من تضحيات من أجل إنقاذ المرضى»، حسب البيان.

مبادرة «ساند» تدعم الكوادر الطبية ببرج الأمل في بنغازي، 22 نوفمبر 2020. (مركز بنغازي الطبي)
مبادرة «ساند» تدعم الكوادر الطبية ببرج الأمل في بنغازي، 22 نوفمبر 2020. (مركز بنغازي الطبي)
مبادرة «ساند» تدعم الكوادر الطبية ببرج الأمل في بنغازي، 22 نوفمبر 2020. (مركز بنغازي الطبي)
مبادرة «ساند» تدعم الكوادر الطبية ببرج الأمل في بنغازي، 22 نوفمبر 2020. (مركز بنغازي الطبي)
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