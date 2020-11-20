خطة أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون في مزدة

مدير أمن مزدة العقيد فتحي الحضيري خلال اجتماع أمني. (مديرية أمن مزدة)

أعلنت مديرية أمن مزدة أن مدير الأمن العقيد فتحي الحضيري عقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين لوضع خطة محكمة لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين على القانون والحفاظ على امن وسلامة المواطنين.



ونقل المكتب الإعلامي للمديرية عن مدير الأمن تأكيده ضرورة «الضبط والربط وحسن معاملة الجمهور والرفع من الحس الامني واليقظة والانتباه». حضر الاجتماع مساعد الشؤون الأمنية، ومساعد الشؤون العامة ورئيس قسم المرور، وآمر الدوريات المكلفة من إدارة الأمن المركزي لدعم المديرية.

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وفي هذا السياق، جرى تسيير دوريات أمنية وتمركزات في مداخل المدينة، وأشار المكتب الإعلامي إلى صدور أوامر بضبط الأمن والقبض على المجرمين.

وفي أغسطس الماضي، علنت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق أن القوة المشتركة المنبثقة من القوات التابعة للعملية بدأت فجر اليوم الأحد عملية أمنية واسعة في مزدة والأصابعة وما حولها لـ«فرض الأمن والقبض على عدد من المطلوبين في المنطقة».

مدير أمن مزدة العقيد فتحي الحضيري خلال اجتماع أمني. (مديرية أمن مزدة)

تمركزات أمنية في مزدة. (مديرية أمن مزدة)

تمركزات أمنية في مزدة. (مديرية أمن مزدة)