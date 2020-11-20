أحوال الطقس اليوم: الأجواء مغيمة وفرصة لسقوط أمطار على مناطق الشمال

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء مغيمة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال، اليوم الجمعة، وغدا السبت، فيما يبقى الطقس مستقر على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجة الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا ابتداء من غد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:

الطقس: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة خاصة يوم الأحد.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.