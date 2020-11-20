شكاوي في سبها من نقص تطعيمات الإنفلونزا الموسمية

التعطيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير الرعاية الصحية الأولية في سبها علي المهدي، الجمعة، إن الكمية المخصصة لمدينة سبها من التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية «غير كافية»، لافتا إلى تسلم ثماني آلاف جرعة فحسب.

واضاف المهدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: « نحن نعاني من مشكلة حقيقية، فقد نفدت الكمية ولازال المواطنيين يترددون علينا من أجل التطعيمات»، وطالب الجهات المختصة بتوفير احتياجات المدينة من التطعيمات خصوصا مع حلول فصل الشتاء وحاجة الفئات المستهدفة من كبار السن والنساء الحوال ومرضى السكر إليها.

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وتحدث مندوب مركز منطقة غدوة ماضي عبدالسلام ماضي، لـ«بوابة الوسط» عن «نقص حاد» في الكميات المخصصة لتطعيمات الإنفلونزا الموسمية في منطقة غدوة، وقال إن: «الكمية المخصصة للمنطقة تصل لحوالي 300 جرعة تطعيم، لكننا تسلمنا 150 فقط، ما تسبب في حالة الارتباك».

واشتكى المواطن امحمد عامر من نقص التطعيمات في سبها، قائلا:«أنا أعاني من أزمة فى الصدر و كل عام أحصل على جرعة التطعيم المقررة، لكني هذا العام فوجئت بنفاد الكمية».