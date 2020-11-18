تطعيم 1043 مواطنا ضد الإنفلونزا الموسمية في شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 05:41 مساء
مواطن من شحات يتلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، 18 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات)

تلقى 1043 مواطنا التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية ضمن فعاليات اليوم الثالث من الحملة التي أطلقتها إدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات.

وشمل التطعيم فئات العاملين بقطاع الصحة، والنساء الحوامل، وكبار السن فوق 60 سنة، والمصابين بالأمراض المزمنة، وتلقوا التطعيم في جميع المراكز الصحية بالمدينة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات بموقع «فيسبوك».

- تطعيم 793 مواطنا ضد الإنفلونزا الموسمية في شحات

وانطلقت حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية في شحات، الإثنين الماضي، لفئات العاملين بقطاع الصحة، والنساء الحوامل، وكبار السن 60 سنة فما فوق، والمصابين بالأمراض المزمنة. وتلقى 793 مواطنًا التطعيم أمس الثلاثاء.

وخصص لإعطاء التطعيم العيادة المجمعة شحات، والعيادة المجمعة الفائدية، والمركز الصحي قرنادة، والمركز الصحي بلقس، والمركز الصحي رأس التراب، والمركز الصحي الصفصاف، والوحدة الصحية أبلخنة، والعيادة الخارجية بمستشفى شحات للأمراض الصدرية، والرعاية الصحية بمستشفى سوسة العام.

مواطن من شحات يتلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، 18 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات)
مواطن من شحات يتلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، 18 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات)
مواطن من شحات يتلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، 18 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات)
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