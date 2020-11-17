تطعيم 793 مواطنا ضد الإنفلونزا الموسمية في شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 03:58 مساء
مواطن من شحات يتلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، 17 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات)

تلقى 793 مواطنًا التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية بجميع المراكز المخصصة للتطعيم في مدينة شحات، على ما أعلن المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من الحملة التي أُطلقت لهذا الغرض.

وشملت التطعيمات فئات العاملين بقطاع الصحة، والنساء الحوامل، وكبار السن فوق 60 سنة، والمصابين بالأمراض المزمنة، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة المكتب الإعلامي بموقع «فيسبوك».

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وانطلقت حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية في شحات، الإثنين الماضي، لفئات العاملين بقطاع الصحة، والنساء الحوامل، وكبار السن 60 سنة فما فوق، والمصابين بالأمراض المزمنة. وخصص لهذا الغرض العيادة المجمعة شحات، والعيادة المجمعة الفائدية، والمركز الصحي قرنادة.

إضافة إلى المركز الصحي بلقس، والمركز الصحي رأس التراب، والمركز الصحي الصفصاف، والوحدة الصحية أبلخنة، والعيادة الخارجية بمستشفى شحات للأمراض الصدرية، والرعاية الصحية بمستشفى سوسة العام.

مواطن من شحات يتلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، 17 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات)
مواطنة من شحات تتلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، 17 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات)
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