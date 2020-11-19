سيالة «يثمن» استمرار عمل السفارة الباكستانية من داخل ليبيا

سيالة (يمين) خلال لقائه السفير الباكستاني بمقر وزارة الخارجية بطرابلس، 19 نوفمبر 2020. (خارجية الوفاق)

استقبل وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، سفير باكستان ساجد إقبال، لمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.



وعبر سيالة للسفير الباكستاني عن «امتنانه لجهوده طوال فترة عمله لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وعن شكره للجمهورية الباكستانية على استمرار عمل سفارتها من داخل ليبيا، رغم الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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وأكد وزير الخارجية «ضرورة التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية والتنسيق تجاه الملفات والقضايا المشتركة»، فيما تقدم السفير الباكستاني «بشكره العميق للوزير ولكل الموظفين بوزارة الخارجية، خصوصا الإدارة الإسلامية والوزارات الليبية الأخرى على تقديم التسهيلات لإنجاح مهامه».



كما ثمن السفير الباكستاني «العلاقات الثنائية»، مبديا رغبة بلاده في «تعزيز هذه العلاقة والتعاون بين البلدين خصوصا في مجالات الدفاع والتعليم والصحة والقوى العاملة»، حسب البيان.

سيالة (يمين) خلال لقائه السفير الباكستاني بمقر وزارة الخارجية بطرابلس، 19 نوفمبر 2020. (خارجية الوفاق)