21 إصابة جديدة و14 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 14 حالة شفاء، وحالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.



وقالت اللجنة في بيان منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ88 عينة، ليتبين سلبية 60 عينة، وإيجابية 21 عينة بالبلدية، وست من خارج البلدية، إضافة إلى عينة موجبة مكررة لحالات لم تشف بعد.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في زليتن منذ ظهور الوباء في ليبيا مارس الماضي وحتى الآن، إلى 2955 حالة، بينها 994 حالة شفاء، و67 حالة وفاة.