38 إصابة جديدة و18 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 09:50 مساء
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الأربعاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 18 حالة شفاء من الفيروس، وحالة وفاة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل لـ143 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 99 عينة، وإيجابية 38 عينة، إضافة إلى خمس حالات موجبة من خارج بلدية زيليتن وعينة موجبة مكررة لحالات لم تشفِ بعد.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في زليتن إلى 2934 حالة بينها 1875 حالة نشطة، و980 حالة شفاء، فيما توفي 66 شخصًا جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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