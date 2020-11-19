«داخلية الوفاق» تتابع ردم المحاجر بمنطقتي أبي كماش ورأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 02:08 مساء
«داخلية الوفاق» تتابع ردم المحاجر بمنطقتي أبي كماش ورأس اجدير، 18 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أجرت اللجنة المكلفة ملف المحاجر من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق زيارة ميدانية للمحاجر التي تقع بمنطقتي أبي كماش ورأس اجدير.

وتابعت اللجنة خلال الزيارة مدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الزيارات السابقة، من حيث البدء الفوري في ردم كل المواقع خاصة تلك القريبة جدا من الطريق الساحلي، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- إيقاف العمل بمحاجر طوب البناء بمنطقة رأس اجدير

وأشار البيان إلى إبداء أصحاب هذه المحاجر «استعدادهم التام» لتنفيذ كل تعليمات اللجنة، مؤكدين استمرار العمل إلى أن يتم ردم كل المواقع.

وسبق أن أوقفت مديرية أمن زوارة في 4 نوفمبر، العمل بمحاجر طوب البناء بمنطقة رأس اجدير نتيجة «التلوث الذي تحدثه أعمال استخراج هذا الطوب، وخطره على سلامة المواطنين على الطريق الرئيس الرابط بين ليبيا وتونس».

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الحفر في هذا الطريق وصل إلى محاذاة الطريق الساحلي، ولفتت إلى أمرها بردم كل تلك الحفر التي نتجت من أعمال استخراج طوب البناء بالطريق، وتكليف مدير الأمن للشؤون الأمنية بالتنسيق مع رئيس اللجنة التسييرية بمنطقة أبي كماش بالتوجه إلى المكان ومتابعة آخر التطورات.

«داخلية الوفاق» تتابع ردم المحاجر بمنطقتي أبي كماش ورأس اجدير، 18 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
«داخلية الوفاق» تتابع ردم المحاجر بمنطقتي أبي كماش ورأس اجدير، 18 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
«داخلية الوفاق» تتابع ردم المحاجر بمنطقتي أبي كماش ورأس اجدير، 18 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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