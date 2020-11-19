مدير أمن أجدابيا: تشكيل غرفة مشتركة تضم مديريات المنطقة الأمنية الرابعة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 19 نوفمبر 2020, 12:51 مساء
مدير أمن أجدابيا العميد خالد عبدالعزيز خلال اجتماع المنطقة الأمنية الرابعة، 19 نوفمبر 2020، (تصوير: صلاح ناصف)

أعلن مدير أمن أجدابيا ورئيس المنطقة الأمنية الرابعة العميد خالد عبدالعزيز البسطة تشكيل غرفة أمنية مشتركة تضم المديريات التابعة للمنطقة.

جاء ذلك في اجتماع للوقوف على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، أمس الأربعاء، بحضور مديري تلك المديريات، وهي «الهلال النفطي، ورأس لانوف، وتازربو، وجالو، وأوجلة - أجخرة»، إضافة إلى ممثلين عن جهاز البحث الجنائي فرع «أجدابيا - الواحات».

وقال البسط، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الغرفة ستسهل عملية التواصل مع مقر المنطقة الأمنية الرابعة في مديرية أمن أجدابيا، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأمين المنطقة والطرق والمسالك والدروب والمسافرين عليها، ونشر رجال الأمن على طول التمركزات الأمنية.

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من جهته قال مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة إن الاجتماع تناول بعض المشكلات المتعلقة بالعمل الأمني في المنطقة، كاشفا عن الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ الخطة الأمنية في القريب العاجل، حيث سيركز على المجاهرة بالأمن.

وأضاف الكزة، في تصريح خاص، أنه عرض المعوقات التي تواجه عمل مديرية أمن الهلال النفطي، من حيث اتساع المنطقة التي تتولى تأمينها، وتحدها سبع مديريات أمن، سيتم التعاون والتنسيق فيما بينها، كما سترفع تلك المشكلات إلى وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

اجتماع مدراء مديريات المنطقة الأمنية الرابعة
اجتماع مدراء مديريات المنطقة الأمنية الرابعة
اجتماع مدراء مديريات المنطقة الأمنية الرابعة
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