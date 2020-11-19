«توتال» تريد توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 01:45 صباحا
صنع الله وعضو مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع رئيس توتال الأربعاء. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس شركة «توتال» للاستكشاف والانتاج لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا استيفان ميشيل عبر تقنية الاتصال عن بعد «رغبة شركة توتال في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا». 

وخلال اجتماع الأربعاء عبر الدوائر المغلقة من العاصمة الفرنسية باريس، ناقش صنع الله وميشيل «مساعي المؤسسة لرفع من القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الانتاج الى اعلى مستويات»، كما «نوقشت كذلك التحديات التي تواجهها المؤسسة وفي مقدمتها الميزانيات اللازمة لتسيير اعمال القطاع وانجاز المشاريع الاستراتيجية الهامة والتي ستدعم الاقتصاد الوطني، واستكمال اعمال الصيانة بكل مواقعها»، حسب الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وعبر رئيس «توتال» عن استعداد الشركة لتقديم الدعم ومد جسور التعاون مع شريكها الاستراتيجي المتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط. فيما أشار صنع الله إلى «العودة السريعة لمعدلات الانتاج السابقة والتي وصلت 2.150 مليون برميل يومياً، وهي تقريبا نفس المعدلات التي حققتها المؤسسة وشركاتها قبل الاغلاقات».

وفي تطور هام هذا الأسبوع، وبرعاية أممية، جرى «إطلاق عملية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية»، وذلك عبر «تقديم مشروع تجريبي نموذجي لتأمين وحراسة حقل إيراون النفطي، ثم بعد ذلك سيتم تعميمه على سائر المواقع».

رئيس توتال خلال لقاء مع صنع الله وشنقير خلال لقاء عبر تقنية الفيديو الأربعاء. (مؤسسة النفط)
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