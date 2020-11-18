العقوري يؤكد دعم مجلس النواب عمل المفوضية الأممية للاجئين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 06:38 مساء
رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري. (مجلس النواب)

بحث رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الأربعاء، مع مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي إسلام الشلابي، أوضاع اللاجئين والنازحين في ليبيا والعراقيل التي تواجهها المفوضية في سبيل إنجاز مهامها وسبل دعمها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أكد خلاله العقوري «حرص لجنة الخارجية على دعم المفوضية وتعزيز التعاون معها، إضافة إلى متابعة أوضاع اللاجئين مع الجهات المختصة وتحسين ظروفهم، خصوصا على الصعيد الإنساني»، حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

- العقوري يبحث مع رئيس مفوضية اللاجئين تذليل العراقيل أمام برامجها في ليبيا

وأشار البيان إلى أن العقوري أبدى «أسفه لأزمة الهجرة واللاجئين التي تمر بها المنطقة والمعاناة الإنسانية جراء ذلك»، وأعرب في نفس الوقت عن «تفاؤله باستقرار الأوضاع في ليبيا والذي من شأنه أن يسهم في حلحلة هذا الملف».

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