العقوري يبحث مع رئيس مفوضية اللاجئين تذليل العراقيل أمام برامجها في ليبيا

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال اتصال هاتفي مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، جان بول، اليوم الجمعة، برامج الدعم التي تقدمها المفوضية للاجئين والنازحين في ليبيا.

كما تطرق الاتصال إلى العراقيل تواجه عمل المفوضية في ليبيا، إلى جانب سبل التعاون المشترك بين الجانبين لإنجاح البرامج المفوضية، وذلك حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

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وأشار البيان إلى أن الاتصال يأتي في إطار حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على توفير ظروف صحية مناسبة لمراكز ايواء المهاجرين في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، إلى جانب متابعة ملف النازحين و الدعم المقدم لهم من المفوضية.

يشار إلى أن ليبيا سجلت حتى اليوم الجمعة 49 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عاما، فيما أعلن عن تعافي 11 شخصًا من الفيروس. وذلك في وقت حذر فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» نهاية مارس الماضي من مواجهة ليبيا «خطرًا كبيرًا» فيما يتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، نظرًا لـ«ارتفاع مستويات انعدام الأمن، وضعف النظام الصحي، وارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليًا».