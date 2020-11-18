المفوضية العليا للانتخابات تتسلم دعوة رسمية لمراقبة انتخابات جالية بوركينا فاسو في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 02:55 مساء
رئيس المفوضية عماد السايح، مع سفير بوركينا فاسو لدى ليبيا أبرهام ترواري، 18 نوفمبر 2020. (صفحة المفوضية على فيسبوك)

تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، دعوة رسمية من اللجنة المستقلة للانتخابات في بوركينا فاسو؛ لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية للجالية البوركينية في ليبيا، التي ستنعقد الأحد المقبل، بقر السفارة في طرابلس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، وسفير بوركينا فاسو لدى ليبيا أبرهام ترواري، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس قسم العمليات الخارجية الدكتور عبدالغني دعبوب، وذلك بديوان مجلس المفوضية، بحسب بيان للمفوضية اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض اللقاء «التجربة الديمقراطية» تحت إشراف مؤسستي الإدارة الانتخابية في كل من الدولتين، ومناقشة التواصل لبحث أوجه التعاون بين الإدارتين كخطوة نحو بناء علاقات قوية بين مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما استعرض اللقاء تحضيرات المفوضية واستعداداتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأعرب السايح، عن تقديره لسفارة بوركينا فاسو للدعوة بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تدل على مدى الثقة والحيادية التي تتمتع بها المفوضية العليا للانتخابات، ومدى كفاءة كادرها الفني، مؤكدًا تكليف فريق من المفوضية للمشاركة في مراقبة الانتخابات البوركينية، والاطلاع على آليات وتنفيذ الانتخابات في الخارج التي تتبعها اللجنة المستقلة للانتخابات في بوركينا فاسو.

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