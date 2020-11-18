«خارجية الوفاق» تنعى أحد خبرائها في الشأن الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 02:43 مساء
مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

نعت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق أحد خبرائها في شؤون القارة الأفريقية، بدر الدين الربيع، الذي توفي جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

عمل الفقيد في دول ساحل العاج وتوغو وبنين، وتقلد منصب مدير الإدارة الأفريقية بالوزارة عدة مرات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ومثل الربيع ليبيا في عديد المؤتمرات والقمم بالقارة السمراء، كما كان مستشارًا للوزارة للشؤون الأفريقية، ويستعان به في الأزمات الأفريقية.

وأمس الثلاثاء، أصدرت الوزارة نعيًا لمندوب ليبيا السابق لدى منظمة «يونيسكو»، الدكتور عبدالقادر المالح، الذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي، بعد صراع مع المرض.

عمل المالح ملحقًا أكاديميًّا وثقافيًّا لليبيا في جمهورية بيلاروسيا في الفترة بين العامين 2008 و2011، ومستشارًا تربويًّا لمجلس النواب، وشغل منصب مندوب ليبيا لدى منظمة «يونيسكو» منذ سبتمبر العام 2015 وحتى ديسمبر العام 2019، وله مؤلفات في مجال تقنيات علوم الأحياء والهندسة والوراثية.

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