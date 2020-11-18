خارجية الوفاق تنعي مندوب ليبيا السابق لدى «يونسكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 12:03 صباحا
السفير الراحل عبدالقادر المالح مندوب ليبيا السابق لدى «يونسكو». (أرشيفية: الإنترنت)

نعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، د.عبد القادر المالح مندوب ليبيا السابق لدى منظمة «يونيسكو»، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض».

وحسب بيان رسمي صادر عن الخارجية «شغل الفقيد منصب مندوب ليبيا وسفيرها لدى اليونيسكو من سبتمبر 2015 وحتى ديسمبر 2019، كما عمل ملحقا أكاديميًا وثقافيا لليبيا في جمهورية بيلاروسيا ( 2008-2011 ) ، ومستشارا تربويا لمجلس النواب الليبي. للفقيد رحمه الله عدة مؤلفات في مجال تقنيات علوم الأحياء والهندسة الوراثية».

ووفق البيان «عرف المالح بخلقه العالي واستقامته، وتواضعه الكبير، وحبه لوطنه ليبيا، وللقيم الإنسانية العالمية، وهو الأمر الذي أثبته من خلال مسيرة عمله كمندوب لليبيا لدى اليونسكو ، وكرئيس للمجموعة العربية لعام 2018»، وأضاف «كانت له مساهمات مهمة في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء الليبيين من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ ليبيا».

واختتم بيان الخارجية بالقول «لا يسعنا في هذا المقام إلا أن ندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يرزق الله سبحانه وتعالى أهله وذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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