صندوق أممي يقدم خدماته لـ331 امرأة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 04:00 مساء
جانب من خدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا, (صفحة الصندوق على فيسبوك)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديم الخدمات للنساء والفتيات الليبيات شخصيا وعن بعد، وهو ما تم لنحو 331 امرأة وفتاة، لافتا إلى تقديم المساعدة خلال الأسبوع الماضي إلى 172 امرأة وفتاة عبر جلسات توعية حول المواضيع المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وأكد الصندوق في بيان، اليوم، أن العاملين الاجتماعيين يواصلون -في المساحات الآمنة للنساء والفتيات التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا- تقديم الخدمات للنساء والفتيات الليبيات.

ووفق البيان، أقيمت جلسات الدعم النفسي الاجتماعي لـ44 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى 115 امرأة استفادت من الدورات التدريبية حول مهارات كسب العيش مثل الخياطة والتمريض.

جانب من خدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا, (صفحة الصندوق على فيسبوك)
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