البعثة الأوروبية تبحث مع وحدة تمكين المرأة بـ«عدل الوفاق» سبل التعاون المشترك

بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني مع سيدات ليبيات من وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل بحكومة الوفاق, 17 نوفمبر 2020. (صفحة البعثة على تويتر)

التقى عناصر من بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني والحدود المدنية في ليبيا ودعم مؤسسات إنفاذ القانون والنظام القضائي والمساواة بين الجنسين، عددًا من وحدة تمكين المرأة في وزارة العدل بحكومة الوفاق، وشهد اللقاء التعرف على عملهم بالوزارة، ومناقشة مجالات الدعم والتعاون المستقبلي.

وقالت البعثة، في بيان اليوم، إن اللقاء كان «ممتازًا»، وتابعت أنه على الرغم من قيود Covid-19، حققت الوحدة وما زالت تحقق تقدمًا ونتائج مهمة لليبيا.

«عدل الوفاق» تعقد جلسة حوارية عن تمكين المرأة بحضور خبيرة أممية

وفي 18 يوليو الماضي، عقدت وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل في حكومة الوفاق جلسة حوارية بعنوان «تمكين المرأة بين الاصطلاح والثقافة السائدة»، بحضور خبيرة في الأمم المتحدة.

وناقشت الجلسة كيفية تحسين وضع المرأة وظيفيًّا من خلال القوانين المحلية والاتفاقات الدولية.