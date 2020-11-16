السراج يبحث مع وفد مالطي الخطوات التنفيذية لبرامج التعاون المشترك والهجرة

السراج خلال استقباله وزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس (المكتب الإعلامي للسراح).

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، مع وفد حكومي مالطي الخطوات التنفيذية لبرامج التعاون المشترك المتفق عليه بين طرابلس وفاليتا، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية.

وضم الوفد المالطي كلًّا من وزير الخارجية، إفريست بارتولو يرافقه ووزير الداخلية، بايرون كاميليري، رفقة وفد ضم كلًّا من سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي، المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، حاجي دهان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع تناول عددًا من ملفات التعاون المشترك، وبحث الخطوات التنفيذية لما اتُّفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية، كما تطرقت المباحثات لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وافتتح السراج خلال زيارته إلى مالطا في يوليو الماضي مركزًا للتنسيق بشأن الهجرة غير الشرعية بالعاصمة فاليتا رفقة رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، ويجري حاليًا الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس.

السراج خلال استقباله وزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس (المكتب الإعلامي للسراح).

السراج خلال استقباله وزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس (المكتب الإعلامي للسراح).