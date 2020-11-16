السراج يبحث مع وفد مالطي الخطوات التنفيذية لبرامج التعاون المشترك والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 08:07 مساء
السراج خلال استقباله وزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس (المكتب الإعلامي للسراح).

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، مع وفد حكومي مالطي الخطوات التنفيذية لبرامج التعاون المشترك المتفق عليه بين طرابلس وفاليتا، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية.

وضم الوفد المالطي كلًّا من وزير الخارجية، إفريست بارتولو يرافقه ووزير الداخلية، بايرون كاميليري، رفقة وفد ضم كلًّا من سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، وعدد من مسؤولي الحكومة المالطية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي، المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، حاجي دهان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع تناول عددًا من ملفات التعاون المشترك، وبحث الخطوات التنفيذية لما اتُّفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية، كما تطرقت المباحثات لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وافتتح السراج خلال زيارته إلى مالطا في يوليو الماضي مركزًا للتنسيق بشأن الهجرة غير الشرعية بالعاصمة فاليتا رفقة رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، ويجري حاليًا الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس.

السراج خلال استقباله وزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس (المكتب الإعلامي للسراح).
السراج خلال استقباله وزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس (المكتب الإعلامي للسراح).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
تحديات لوجستية تواجه لقاح «فايزر» ضد «كوفيد-19»
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تعود الحياة إلى ما قبل «كورونا»؟ مبتكر لقاح «فايزر» يجيب