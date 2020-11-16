«تسييري طبرق» يبحث آلية توزيع الدقيق على المخابز والجمعيات الاستهلاكية

اجتماع «تسييري طبرق» لبحث آلية توزيع الدقيق، 15 نوفمبر 2020، (وال بنغازي)

بحث المجلس التسييري لبلدية طبرق آلية توزيع مادة الدقيق على المخابز والجمعيات الاستهلاكية.

جاء ذلك في اجتماع رئيس المجلس فرج بوالخطابية، مع مراقب الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي في البلدية، أمس الأحد، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وتناول اللقاء كيفية توزيع الدقيق داخل حدود طبرق من كمبوت شرقا، إلى عين الغزالة غربا، وحتى الجغبوب جنوبا، حيث أكد بوالخطابية ضرورة التوزيع على المخابز المرخصة، كذلك الجمعيات داخل المدينة وفي المحال التابعة لها.

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من جانبه، أكد مراقب الاقتصاد محمود عبدالحق أن عدد الجمعيات المسجلة 135 جمعية، إضافة إلى 148 مخبزا داخل المدينة وخارجها، وهنالك 16 مخبزا مقفلة من قبل جهاز الحرس البلدي، لافتًا إلى أن حصة المواطن من الدقيق شهريا ثمانية كيلوجرامات.

وأصدر بوالخطابية تعليماته إلى مراقبة الاقتصاد والحرس البلدي بتوزيع حصص المخابز المقفلة على أفضل المخابز من حيث جودة رغيف الخبز، التي سيحددها جهاز الحرس البلدي، كما حث أفراد الجهاز على المرور اليومي على المخابز، وإغلاق أي مخبز يخالف الشروط الصحية والإدارية، وإلغاء حصة الدقيق الممنوحة له.