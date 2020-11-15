«الخليج العربي للنفط» تسلم بلدية طبرق حافلة ضمن برنامج التنمية المستدامة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 15 نوفمبر 2020, 11:25 مساء
شركة الخليج العربي للنفط، تسلم حافلة 24 راكبا لبلدية طبرق، 15 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

سلمت شركة الخليج العربي للنفط، حافلة 24 راكبا لبلدية طبرق، في إطار برنامج التنمية المستدامة، بحضور عضو مجلس الإدارة المهندس فضل الله أحتيتة، ومراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق المهندس رجب سحنون.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، قام أحتيتة بتسليم الحافلة بحضور رئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال.

وعقد اجتماع بمكتب مراقب الميناء، لمناقشة سبل التعاون بين شركة الخليج وبلدية طبرق، لمساهمة شركة الخليج في عدد من المشاريع داخل بلدية طبرق، منها هذه الحافلة التي ستكون مخصصة لنقل الموظفين والموظفات في البلدية.

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