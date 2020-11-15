«الواحة»: تشغيل حقل الفارغ يعزز شبكة الغاز الساحلية وإنتاج النفط الخام من «الانتصار»

منشأة نفطية تابعة لشركة الواحة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر بمكتب الإعلام لشركة الواحة للنفط لـ«بوابة الوسط»، إن تشغيل حق الفارغ للغاز يعزز شبكة الغاز الساحلية ويلعب دورا محوريا في تعزيز إنتاج النفط الخام من حقل الانتصار.

وأمس السبت، أعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط لـ«بوابة الوسط» أن الشركة ستتمكن في مدة أقصاها عشرة أيام من تشغيل المرحلة الأولى من حقل «الفارغ» للغاز، متوقعا تشغيل المرحلة الثانية من الحقل قريبا، ما يعزز إمدادات الغاز المطلوبة لتوليد الكهرباء بمحطة «السرير».

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وتواصل شركة الواحة مساعيها لتشغيل مراحل لاحقة بحقل «الفارغ»، ما يعزز من تدعيم شبكة الغاز وتغذية محطات الطاقة الكهربائية، حيث جرى تشكيل فريق عمل من مختصي «الواحة» والشركة العامة للكهرباء والشركة العامة لنقل الغاز لوضع آلية وجدول زمني لتشغيل الوصلة بين حقل «الفارغ» وخط نقل الغاز، وإمداد محطة السرير الكهربائية بالكميات المطلوبة من الغاز.

ويعد حقل غاز «الفارغ» من أكبر المشاريع المنجزة على مستوى قطاع الطاقة في ليبيا، وله أهمية قصوى في دعم شبكة الغاز الساحلية التي تضخ الغاز لمحطة شمال بنغازي.