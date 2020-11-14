بالصور.. لجنة حكومية تزور معبر رأس اجدير لتفقد استئناف الرحلات مع تونس

لجنة حكومية تزور معبر رأس اجدير لتفقد استئناف الرحلات مع تونس، 14 نوفمبر 2020. (بلدية زوارة)

أجرت لجنة حكومية، اليوم السبت، زيارة للمعبر الحدودي رأس اجدير للإشراف على تنفيذ قرار استئناف الرحلات والتبادل التجاري بين ليبيا وتونس عبر المعابر، وذلك بحضور القنصل التونسي لدى ليبيا.

واللجنة مكلفة من وزير الداخلية بحكومة الوفاق، ومكونة من مدير إدارة الجوازات والجنسية، ومدير إدارة المنافذ، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالوزارة، وأجرت الزيارة بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة، ومدير معبر رأس اجدير، ومدير مديرية الأمن زوارة، وآمر الغرفة العسكرية زوارة، ومديري الأجهزة الأمنية والإدارات العاملة بمعبر رأس أجدير.

وحسب بيان منشور على صفحة بلدية زوارة على موقع «فيسبوك»، فقد تفقدت اللجنة المعبر للإشراف على افتتاحه في الاتجاهين والوقوف على تنفيذ البروتوكول الصحي المشترك والإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا»، كما زارت المرافق ومقار الإدارات والأجهزة العاملة بالمعبر.

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وأشار البيان إلى التأكيد خلال الجولة التفقدية على دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين والمعبر والمرافق الموجودة به، وأهمية التعاون المشترك بين الإدارات والأجهزة العاملة بالمنفذ، والتنسيق الدائم بين الجانبين الليبي والتونسي.

وبعد إغلاق دام 7 أشهر على خلفية تفشي وباء «كوفيد-19»، الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية، دبت الحياة مجددا في منفذي «رأس جدير» و«وازن» الحدوديين بين ليبيا وتونس، حيث بدأ منذ نهار اليوم السبت، مسافرون في التدفق لعبور الحدود بين تونس وليبيا.

وأعطى مسؤولون من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تعليماتهم ببدء حركة العبور، بعد استكمال كل الإجراءات المتفق عليها مع الجانب التونسي. وجاء قرار فتح الحدود، عقب التوافق على بروتوكول صحي مشترك بين الجانبين نهاية أكتوبر، في انتظار إعادة فتح حركة النقل الجوي بين البلدين غدا الأحد.

لجنة حكومية تزور معبر رأس اجدير لتفقد استئناف الرحلات مع تونس، 14 نوفمبر 2020. (بلدية زوارة)

لجنة حكومية تزور معبر رأس اجدير لتفقد استئناف الرحلات مع تونس، 14 نوفمبر 2020. (بلدية زوارة)

لجنة حكومية تزور معبر رأس اجدير لتفقد استئناف الرحلات مع تونس، 14 نوفمبر 2020. (بلدية زوارة)

اسئناف الرحلات عبر معبر رأس اجدير بين ليبيا وتونس، 14 نوفمبر 2020. (بلدية زوارة)