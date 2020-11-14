«الأرصاد»: طقس معتدل نهارا على أغلب مناطق ليبيا واحتمال سقوط أمطار متفرقة في الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 12:30 مساء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة مواتية لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر اليوم السبت وغدا الأحد على بعض مناطق الخليج والشمال الشرقي، مع احتمالية تكون ضباب أثناء فترة الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر؛ بينما يميل الطقس للاعتدال نهارا على أغلب مناطق ليبيا.

وتوقع المركز أن تميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الجبلية وأثناء الليل على بعض المناطق الصحراوية؛ فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال والوسط والجنزب الغربي بين 19 و24 درجة، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي بين 23 و25 درجة.

ومن المتوقع كذلك حدوث تقلبات جوية منتصف الأسبوع، بداية من الثلاثاء المقبل على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بزوابع رعدية وسقوط أمطار،

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