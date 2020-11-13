تشغيل معمل الغاز في ميناء الزويتينة بعد توقفه أكثر من 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 01:17 مساء
معمل الغاز في ميناء الزويتينة النفطي، 8 نوفمبر 2020، (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تشغيل معمل الغاز في ميناء الزويتينة النفطي بعد توقف دام أكثر من 10 أشهر.

وتمكن العاملون بالمعمل من وضعه على الإنتاج، السبت الماضي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

ولفت البيان إلى أن المشرفين والفنيين أدوا عملهم في ظروف صعبة، مدركين أهمية المعمل وما ينتجه من كميات غاز الطهي، وحاجة المواطنين إليه. 

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ويستقبل المعمل كميات مكثفات من حقل أبو الطفل عن طريق حقل 103، ومن المتوقع أن تزداد الكميات بعد أيام عندما يتم تشغيل معمل الغاز بالحقل.

ويعتبر معمل الغاز أحد الوحدات الرئيسية للميناء التابع لشركة الزويتينة للنفط، والذي تم إنشاؤه مع بداية إنتاج الشركة العام 1968، ويسهم في تغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلى من غاز الطهى، كما يتم من خلال الميناء تصدير كميات من الغاز السائل إلى الخارج.

عدد من العاملين في المعمل.
جانب آخر من المنشآت به
عدد من المشرفين بالمعمل
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