الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تتكاثر السحب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على ساحل مصراتة وسرت مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح غربية على ساحل سرت ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على باقي الساحل تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وجنوبية غربية على ساحل مصراتة وسرت، تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل مصراتة وسرت.