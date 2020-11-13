تسجيل حالتي شفاء من «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 10:54 صباحا
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة تحديثا جديدا بشأن الوضع الوبائي في المدينة منذ ظهر فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا مارس الماضي، وحتى اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

وحسب التحديث الجديد المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، فلم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة جراء الفيروس، فيما تماثلت حالتين للشفاء.

- بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

وبهذا الإعلان، تستقر حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة عند  296 حالة، بينها ست حالات نشطة، و251 حالة شفاء، فيما توفي 39 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

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