تسجيل حالتي شفاء من «كورونا» في الكفرة

مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة تحديثا جديدا بشأن الوضع الوبائي في المدينة منذ ظهر فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا مارس الماضي، وحتى اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

وحسب التحديث الجديد المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، فلم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة جراء الفيروس، فيما تماثلت حالتين للشفاء.

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وبهذا الإعلان، تستقر حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة عند 296 حالة، بينها ست حالات نشطة، و251 حالة شفاء، فيما توفي 39 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.