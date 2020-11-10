بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء وحالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.



وقالت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم، الإثنين، عينتين للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية عينة وإيجابية الثانية، إضافة إلى تسجيل حالتي شفاء وحالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

- تسجيل حالتي وفاة جراء «كورونا» في الكفرة



وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة إلى 296 حالة، بينها ثماني حالات نشطة، و249 حالة شفاء، فيما توفي 39 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.