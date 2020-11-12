بروتوكول صحي بين الوفاق وتونس للوقاية من «كورونا»

معبر راس اجدير الحدودي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، الأربعاء، الاتفاق على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي مع الخارجية التونسية يتضمن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل التوقي من جائحة «كوفيد - 19» خلال تنقلهم بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاتفاق «إثر جلسة العمل الموفقة التي انعقدت بتونس21 أكتوبر 2020 بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع الوفد الدبلوماسي الليبي برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية»، حسب بيان مشترك بين الخارجية الليبية والتونسية نشرته خارجية الوفاق على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويتضمن البروتوكول إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة-وازن. وحسب الاتفاق الثنائي سينطلق العمل بهذا البروتوكول الصحي المشترك ابتداء من يوم السبت المقبل، حسب الخارجية.

وأكدت خارجية الوفاق أن «الاتصالات لازالت جارية بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما».